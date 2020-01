Terremoto in Turchia, scossa di magnitudo 6.8: almeno quattro morti – Foto e Video (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono almeno quattro le vittime dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito stasera la Turchia, nella provincia turca di Elazig, nell’Anatolia orientale. Lo riferisce l’osservatorio sismologico di Kandilli a Istanbul, secondo cui il sisma è avvenuto a una profondità di 10 km. La protezione civile turca ha inviato squadre di soccorso sul campo. Dilerim can kaybı yoktur #Elazığ’dan gelen görüntüler çok korkunç #deprem pic.twitter.com/io2BtoheJ3— Ata Benli (@atabenli) January 24, 2020 La prima stima delle vittime arriva dal ministro dell’Interno dell’Interno di Ankara, Suleyman Soylu, che in un primo momento aveva assicurato l’assenza di morti, ma «solo edifici distrutti» e «due feriti». Elazığ depreminden ilk görüntüler; yıkılan binalar var, can kaybından endişe ediliyorhttps://t.co/ZOBBkpeHHL ... open.online

