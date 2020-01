Taylor Swift | Volevo morire di fame

Taylor Swift rivela : “Ho sofferto di disturbi alimentari” : “Miss Americana”, il nuovo documentario dedito alla vita e alla carriera di Taylor Swift è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival. I retroscena inediti della popstar In arrivo sulla piattaforma streaming di Netflix il 31 gennaio “Miss Americana”, il film documentario incentrato sulla vita della celebre star della musica pop Taylor Swift. Il […] L'articolo Taylor Swift rivela: “Ho sofferto di ...

Taylor Swift ha sofferto di disturbi alimentari: «Quando a 18 anni pensavo "smetti di mangiare"» Taylor Swift ha appena compiuto 30 anni e sul palco ne ha trascorsi almeno la metà. Ragazza di Nashville, quasi un metro e 80 di altezza, biondissima, la cantautrice si racconta senza filtri nel suo primo documentario: Miss Americana, disponibile su Netflix dal 31 gennaio. Taylor in video – commossa – racconta la malattia di mamma

Con profondo dolore Taylor Swift annuncia che la sua famiglia sta attraversando un periodo decisamente delicato. La mamma della cantante, infatti, era già in cura per un tumore al seno, quando ha scoperto di avere anche un tumore al cervello. In un'intervista a Variety l'interprete parla di un momento davvero molto delicato e complicato per tutti quanti.

La mamma di Taylor Swift è (almeno) due volte una guerriera. Andrea Swift, che nel 2015 aveva voluto condividere la sua diagnosi di tumore al seno per ricordare ai fan della figlia «fate regolarmente i controlli», ora sta continuando la sua battaglia contro una recidiva e contro un tumore al cervello. La cantante, 30 anni, da

