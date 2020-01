Taglio cuneo fiscale per 16 milioni di lavoratori. Bonus da 80 a 100 euro (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Taglio del cuneo fiscale sulle buste paga vale 3 miliardi di euro per il 2020. Da luglio gli stipendi dei lavoratori dipendenti saranno più pesanti con il Bonus Irpef che da 11,7 milioni di lavoratori sarà esteso a 16 milioni.Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è soddisfatto e ad Agorà, su Rai 3, parla di "passo importante con le risorse della lotta all’evasione". Il Taglio del cuneo a regime costerà 6 miliardi l’anno e l'obiettivo è "un disegno di legge delega" sulla riforma dell'Irpef che delinei "un sistema più semplice e più equo" per ridurre la pressione del fisco sui ceti medio-bassi.Palazzo Chigi, con una nota diffusa dopo l’approvazione del decreto attuativo sul Taglio del cuneo, spiega: "Il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale ... blogo

vitocrimi : Non c'è miglior modo di iniziare questo incarico che annunciare il taglio del cuneo fiscale: più soldi in tasca ai… - CatalfoNunzia : In Cdm abbiamo approvato il decreto per il taglio del cuneo fiscale grazie al quale 16 milioni di lavoratori avrann… - sole24ore : Via libera del governo al taglio del cuneo fiscale:?aumenti di stipendio per 16 milioni di italiani… -