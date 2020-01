Syed e Carmine, l’abbraccio tredici anni dopo: “Come ritrovare la famiglia” (VIDEO) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Gli occhi lucidi, la voce che trema, le mani che si cercano. Emozioni di un incontro atteso tredici lunghissimi anni. Syed e Carmine si sono ritrovati. L’agognato abbraccio, questo pomeriggio, a Torrecuso, a pochi passi da quel guardarail dove i loro occhi si incrociarono per la prima volta. Dormiva in un rifugio improvvisato, Syed. Non aveva ancora compiuto la maggiore età ma aveva già vissuto mille vite da quando, otto anni prima, la madre lo strappò alla guerra e lo affidò alla Dea bendata. Per otto anni, però, la fortuna non volle saperne. Fino all’ennesima avventura, un viaggio da clandestino infilato sotto un tir in partenza da Patrasso. Il mare, lo sbarco, l’autostrada e poi la ‘Telesina’. Qui la Dea, finalmente, si palesa. I panni sono quelli di un pizzaiolo di Torrecuso. Carmine lo accoglie, lo ospita, lo accompagna alla Caritas. Come è andata a ... anteprima24

