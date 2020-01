Star Wars: perché il futuro della saga appare sempre più cupo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Con la conclusione dell'ultima trilogia di Star Wars, sotto le aspettative e le ultime notizie trapelate sui progetti in corso, il futuro della saga di film sembra essere sempre più carente di Forza. Incredibile, ma vero Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha messo la parola fine all'epica saga quarantennale di Star Wars al cinema nel breve tempo di un mese. A differenza di quanto successe con Il risveglio della Forza, considerato un vero e proprio evento cinematografico e capace di incassare oltre due miliardi di dollari, e Gli ultimi Jedi, film che ancora oggi viene criticato o elogiato senza mezzi termini da parte del fandom, quello che doveva essere l'epico finale nonostante l'enorme battage pubblicitario sembra essere passato al cinema quasi in sordina (per gli standard di un film di Star Wars), non ... movieplayer

CinePREMIERE : A Martin Scorsese le gusta esto ?? - omelete : Lucasfilm quer que Taika Waititi dirija novo filme do universo Star Wars: - whippedcreaamm : RT @Enza1431: #BenSolo è quello che più di tutti, alla fine, ha incarnato meglio il vero spirito di Star Wars secondo me: sacrificio, amore… -