Stanato il narcos della cocaina: corsa finita per Lanzilli (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno individuato e arrestato il 45enne Basilio Lanzilli, alias “Armando”, ricercato dal 1 agosto 2019 quando era sfuggito alla cattura a seguito dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica – VII Sezione, che lo ha visto coinvolto con altri 5 soggetti in un traffico di sostanze stupefacenti nel territorio campano. La figura di Lanzilli era emersa nell’ambito di un’operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea – denominata “FLOWERS 2016” – recentemente sfociata nell’arresto per traffico internazionale di droga di 12 persone, quali soggetti interessati nella fallita importazione di ... anteprima24

