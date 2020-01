Spy film stasera in tv 24 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di venerdì 24 gennaio 2020) Spy è il film stasera in tv venerdì 24 gennaio 2020 onda in seconda serata su Rai 2. La pellicola diretta da Paul Feig ha come protagonisti Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne e Jude Law. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Spy film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: SpyshareUSCITO IL: 15 luglio 2015GENERE: Commedia, AzioneANNO: 2015REGIA: Paul Feigcast: Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, Rose Byrne, Morena Baccarin, Allison Janney, Bobby Cannavale, 50 Cent, Carlos Ponce, Peter Serafinowicz, Zach WoodsDURATA: 120 Minuti Spy film stasera in tv: trama Susan Cooper (Melissa McCarthy) è un’analista della CIA senza licenza di uccidere. Lavora duramente in molte missioni pericolose condotte dall’Agenzia, ma solo da dietro alla scrivania per colpa di un ... cubemagazine

MariaGraziaCar9 : RT @LaclaudMarti: Russiagate. Oltre a #Savoini, un ex sindacalista in pensione e un avvocato sfrattato, General Counsel di una Banca con de… - besideyook : spy 2.0? Il nuovo film di matrix? che roba è? -