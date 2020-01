Sovranisti in guerra per la poltrona. Lega contro Forza Italia in Abruzzo. Non c’è accordo su chi designare alla Corte dei Conti. Bocciato il candidato indicato dal presidente Marsilio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il casus belli, nella maggioranza sovranista a trazione leghista del Consiglio regionale dell’Abruzzo, è stata la designazione dell’ex assessore Paolo Gatti (Forza Italia) alla Corte dei Conti. Un nome contro il quale, questa volta, a mettersi di traverso è stato proprio il capogruppo della Lega, Pietro Quaresimale, che ha chiesto al presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri (FI), di votare a Palazzo dell’Emiciclo la nomina del componente non togato nell’organo di controllo delle finanze regionali. Risultato: “La designazione alla Corte dei Conti sta mettendo in mostra il caos che, ormai, regna incontrastato nella maggioranza”, mette il dito nella piaga il capogruppo M5S, Sara Marcozzi. DUBBIA LEGITTIMITA’. Non c’è proprio bisogno di aggiungere un altro componente nella sezione regionale della Corte dei Conti, ha chiarito più volte Marcozzi. Il secondo membro non togato costerà ... lanotiziagiornale

MicheleBotta7 : @Duccio39709410 @OlimpiaOlimpo Tu sei una persona disturbata mi sà ?? rileggi i twett fatti, sei tu che parli di gue… - GilbertoMoretti : 'NUOVE DISPOSIZIONI PER NOIALTRI ASCARI Eccellenti notizie per voi tutti: o democratici che amate la pace a tutti i… - ivanagarden : RT @kunta61: Sono bianca Nata in un paese occidentale Vivo nella parte 'giusta'del mondo e non ho conosciuto la guerra né la fame né la tor… -