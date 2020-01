Sondaggi elettorali Index: forze sovraniste in crescita (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Index: forze sovraniste in crescita Nell’ultima settimana le forze sovraniste hanno incrementato i loro consensi con Fratelli d’Italia che arriva a sfiorare l’11%. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita andati in onda il 23 gennaio. Ad una manciata di giorni dal voto cruciale in Emilia Romagna e Calabria, il centrodestra può dirsi sereno. La Lega, rispetto alla precedente rilevazione, guadagna lo 0,3 attestandosi al 31,8%. Il partito di Giorgia Meloni, come anticipato all’inizio, arriva a sfiorare l’11% (+0,4), soglia che l’ultimo Sondaggio di Termometro Politico ha dato già per superata. L’unico partito d’area a non crescere è Forza Italia. Nonostante l’espressione della candidata presidente in Calabria, gli azzurri di Berlusconi non riescono a muoversi dal pantano in cui ... termometropolitico

