Soldati malati chiedevano aiuto. La Trenta consigliava medico e cura. Un oncologo calabrese sponsorizzato dall’ex ministro. Ignoto il rapporto tra la Difesa e il professionista (Di venerdì 24 gennaio 2020) Per un oncologo la soluzione ai militari malati di cancro dopo essere stati esposti senza protezioni all’uranio impoverito, nel corso di missioni di pace nei Balcani e non solo, c’è. Ci sono cure efficaci e pure la possibilità di prevenire tali patologie. Si tratta di Pasquale Montilla. Il protocollo messo a punto dal medico calabrese non risulta aver ricevuto alcuna approvazione da parte dell’Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Salute. Uno studio come altri, dunque, ma che a quanto pare ha goduto durante il Governo gialloverde di un potentissimo sponsor. A consigliare visite da Montilla ai militari malati è stato infatti direttamente l’allora ministro della Difesa Elisabetta Trenta. IL CASO. A giugno un militare, colpito da un cancro dopo essere rientrato da una missione in Iraq, si è rivolto al ministro, per cercare di sapere cosa intendesse fare per le vittime ... lanotiziagiornale

