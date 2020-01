Sky Sport, Di Marzio italiano incontra il Di Marzio inglese (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il noto esperto di mercato di Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio si è recato ieri a Londra nella sede di Sky Sports UK per partecipare al programma "The Transfer Show" in onda sul canale all-news Sportivo Sky Sport News. Durante il suo intervento in diretta a Londra Di Marzio ha fatto punto sulla trattativa Inter-Tottenham per Eriksen, e sottolineato le numerose operazioni che stanno portando diversi giocatori dalla Premier League alla Serie A,... digital-news

