Sky: Napoli-Juve, per Maksimovic solo panchina. Demme, Zielinski e Fabian al centro (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’inviato Sky a Castel Volturno, Francesco Modugno, ha dato le ultime notizie di formazione per Napoli-Juventus. Tra i calciatori del Napoli ancora infortunati, stando a quanto dichiarato, recupererà soltanto Maksimovic, “ma soltanto per la panchina”. In difesa Gattuso schiererà Manolas e Di Lorenzo centrali, con, ai lati, Hysaj e Mario Rui. “Tra i pali vedremo ancora Ospina, perché l’idea di Gattuso è che bisogna costruire dal basso e il portiere colombiano aiuta a costruire dalla difesa”. Al centro sarà confermato Demme. Ma senza Lobotka, come era stato ipotizzato da qualche giornale stamattina. “L’idea è quella di schierare sia Fabian Ruiz che Zielinski per dare qualità e sostenere il tridente di Callejon, Milik e Insigne” L'articolo Sky: Napoli-Juve, per Maksimovic solo panchina. Demme, Zielinski e Fabian al centro sembra essere ... ilnapolista

SkyTG24 : Droga, mamma pusher con reddito cittadinanza arrestata nel Salernitano - SkyTG24 : Petardi e altri oggetti sono stati lanciati da una baby gang contro alcuni agenti di Polizia a #Napoli. Le immagini… - napolista : Sky: Napoli-Juve, per Maksimovic solo panchina. Demme, Zielinski e Fabian al centro Le ultime sulla formazione del… -