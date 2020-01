Serie A, al Milan basta il ‘solito’ Rebic. Brescia sconfitto 1-0 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Serie A, Brescia-Milan 0-1: la rete di Rebic permette ai rossoneri di vincere al ‘Rigamonti’ e conquistare la terza vittoria consecutiva. Brescia – Serie A, Brescia-Milan 0-1: terza vittoria consecutiva dei rossoneri che superano al Rigamonti la squadra di Corini grazie alla zampata del ‘solito’ Ante Rebic, al suo terzo gol in due partite. Serie A, Brescia-Milan: risultato, marcatori e tabellino Brescia-Milan 0-1 Marcatori: 72′ Rebic Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Dessena (70′ Ndoj), Tonali, Bisoli (88′ Skrabb; Romulo; Torregrossa, Ayé (78′ Donnarumma Alf.). All. Corini Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli A., Hernandez T.; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu (77′ Krunic); Ibrahimovic, Rafael Leao (58′ Rebic). All. Pioli Arbitro: Sig. Paolo ... newsmondo

tancredipalmeri : È seria la trattativa del Milan per Florentino: le tre parti sono favorevoli alla soluzione, si attende l’offerta a… - SkySport : ???? Serie ?? - 21^ giornata ?? #Brescia ?? #Milan 0-1 ? #Rebic (71’) #SkySerieA #SkySport #BresciaMilan - FIGCfemminile : ?? La 1??3??° giornata di #SerieAFemminile @TIM_vision si apre con @OrobicaCF - @acmilan. Tra i posticipi spicca il… -