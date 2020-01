‘S’è visto tutto…!: Belen Rodriguez, il vento le alza la gonna, mutandine e parte intima in primo piano [FOTO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il ballo di Belen Rodriguez col figlioletto Santiago De Martino Qualche ora fa tra le Stories Instagram di Cecilia Rodriguez sono apparsi dei video che vede protagonisti il nipotino Santiago e sua sorella Belen. Quest’ultima e il ragazzino erano all’interno di un locale mentre erano intenti a ballare. Delle clip che sono diventate immediatamente virali. La soubrette argentina sta trascorrendo un momento d’oro, infatti da circa un anno è tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino e i due sono innamorati più che mai. Per il momento è lontana dal piccolo schermo, tuttavia la donna è sempre al centro dell’attenzione grazie agli shooting fotografici che puntualmente condivide sul social network. La soubrette argentina paparazzata mentre le si alza la gonnellina Senza ombra di dubbio Belen Rodriguez sa perfettamente di avere un corpo meraviglioso e di ... kontrokultura

ValerioPagnotta : RT @Antigiornalista: #Salvini ha dato subito il merito dell'assoluzione di Mario #Cattaneo alla sua legge. Peccato che non c'entri nulla. d… - heartlessfred : ho appena visto un tiktok di un ragazzo che ballava in macchina una canzone dei rhcp e ci ha scritto 'i love my dad… - KontroKulturaa : 'S'è visto tutto...!: Belen Rodriguez, il vento le alza la gonna, mutandine e parte intima in primo piano [FOTO] - -