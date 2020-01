Scuola: rimborso per istituti che acquistano giornali e riviste (Di venerdì 24 gennaio 2020) La nuova legge di Bilancio prevede un nuovo incentivo per quanto riguarda la Scuola. Chi promuoverà la cultura e la corretta informazione tra i giovani sarà premiato Studente, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/Scuola-disegnare-disegno-educazione-1974369/) La Scuola italiana si appresta a fare un bel passo in avanti. Le nuove direttive della Legge di bilancio articolo 1 commi 389-392 prevedono infatti un contributo per gli istituti scolastici che decideranno di abbonarsi a giornali e riviste. Si tratta di un vero e proprio momento di svolta, visto che con questo percorso si può indirizzare i ragazzi verso lettura di alto livello qualitativo che possa permettere loro di sviluppare un maggior senso critico. Tra gli altri benefici, ci sono anche quelli di poter riconoscere e selezionale meglio le fonti autorevoli e distinguerle dalle fake news, che ... chenews

rivieraoggi : In bici al lavoro e a scuola: Legambiente lancia l’idea del rimborso chilometrico -