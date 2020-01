Scuola, il Consiglio di Stato sospende il divieto del pasto da casa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Continua a essere dibattuta la questione sulla possibilità per gli studenti di consumare nella mensa scolastica il pasto portato da casa. Il Consiglio di Stato, con due distinte ordinanze, riguardanti scuole di Venezia e Torino, ha accolto, in attesa della decisione nel merito, l’istanza di sospensiva contenuta nei ricorsi di alcuni genitori contro tale divieto, anche se le sezioni unite civili della Cassazione, la scorsa estate, hanno sancito che il panino da casa non è un diritto.“Il divieto generalizzato di consumare i pasti domestici all’interno dei locali destinati al servizio di refezione scolastica in compagnia degli altri alunni - si legge in una delle ordinanza - non può che ritenersi inficiato dalla dedotta violazione del principio di proporzionalità”. Per quanto riguarda il caso della Scuola torinese, Palazzo Spada ha ... huffingtonpost

