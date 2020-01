Scontro tra auto, travolta donna sul marciapiedi: è grave (VIDEO) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Incidente terrificante al Vomero, quartiere di Napoli, dove una donna è stata travolta da un’auto e sbalzata contro un muro mentre camminava in strada mano nella mano con il compagno. L’episodio è avvenuto due sere fa, mercoledì 22 gennaio, all’incrocio tra via Enrico Alvino e via Massimo Stanzione. La donna, una 65enne napoletana, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono gravi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione Infortunistica della polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano, l’incidente è stato provocato dallo Scontro tra due auto, una Fiat 500, guidata da un 19enne napoletano, e una Peugeot 207, che aveva al volante un ragazzo di 20 anni della zona. Un impatto che ha visto la prima vettura urtare, nei pressi di un ... anteprima24

