Scontro social tra Fedez e Salvini Io a Ibiza da rapper | tu al Papeete da

Uomini e Donne : è Scontro sui social tra Teresa Langella e Mara Fasone : Le due ex troniste Teresa Langella e Mara Fasone continuano ad avere scontri sui social. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne: l’antipatia tra Teresa Langella e Mara Fasone L’anno scorso sul trono di Uomini e Donne erano sedute Teresa Langella e Mara Fasone. Le due ragazze dalle prime puntate hanno dimostrato molta antipatia reciproca. A complicare il tutto poi è stata la vicenda legata a Andrea Dal Corso. Mara ha fatto chiamare ...

Bonaccini Vs Borgonzoni : lo Scontro (social) si fa sempre più duro. Lui le “rinfaccia” i 49 milioni : Per capire che manca poco, pochissimo, alla battaglia finale, non serve guardare il calendario, che segna -22 giorni, ma è sufficiente scorrere i profili Twitter dei due candidati principali alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Quello della leghista Lucia Borgonzoni pullula di post contro il Pd, mentre Stefano Bonaccini alterna foto di piazze emiliane e romagnole a qualche attacco all’avversaria. Ma lo sconto è diventato ...

Uomini e Donne : è Scontro social tra Cristina e David : David e Cristina hanno avuto uno scontro social molto acceso. Ecco che cosa è successo tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Uomini e Donne, David e Cristina: tra loro è guerra social Vi ricordate di David e Cristina? Si sono conosciuti al trono over di Uomini e Donne e hanno iniziato a frequentarsi tra mille problemi. Lei era molto decisa nei suoi sentimenti verso di lui e gli ha chiesto più volte di iniziare una relazione al di fuori ...

Scontro CasaPound-Facebook - il social presenta reclamo contro la riattivazione della pagina : Facebook presenta reclamo al tribunale di Roma, che aveva ordinato la riattivazione delle pagine social di CasaPound, oscurate a settembre: "Ci sono prove concrete che CasaPound sia stata impegnata in odio organizzato e che abbia ripetutamente violato le nostre regole. Per questo motivo abbiamo presentato reclamo"Continua a leggere

Isola dei Famosi : Scontro social tra due ex naufraghi : Due ex protagonisti de L’Isola dei Famosi, da sempre in conflitto tra loro, hanno dato vita ad uno scontro social molto divertente. Ecco che cosa è successo L’Isola dei Famosi 14: scontro tra due ex naufraghi Chi ha seguito l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi si ricorderà perfettamente di due naufraghi che non si sopportavano […] L'articolo Isola dei Famosi: scontro social tra due ex naufraghi proviene da ...