Scintille a PiazzaPulita tra Formigli e Roberto Maroni per la citofonata di Matteo Salvini a Bologna alla famiglia tunisina (Di venerdì 24 gennaio 2020) Scintille nella puntata di ieri sera a PiazzaPulita tra il conduttore Corrado Formigli e l’ex presidente della regione Lombardia Roberto Maroni. Il conduttore si è scagliato contro i suoi colleghi che hanno documentato con articoli e riprese video la citofonata di Matteo Salvini fatta alla casa di un presunto spacciatore. Il fatto è avvenuto a Bologna qualche giorno fa nel quartiere il Pilastro. Il leader della Lega fu indirizzato a quell’appartamento da una signora abitante in quel quartiere che ha perso un figlio per overdose. Corrado Formigli ha così commentato l’episodio: “Quella scena lì era fatta ad uso delle telecamere. Me la prendo, scusatemi se lo faccio, con i miei colleghi. Dico, scusate: dopo quella scena lì, che filmi e racconti, vai da Salvini e gli dici ma lei che sta facendo? Che prove ha che dentro questa casa ci sono degli spacciatori? Ha idea dei ... baritalianews

Desely1 : Corrado Formigli a PiazzaPulita contro Salvini al citofono, scintille con Roberto Maroni -