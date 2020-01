Sci alpino, Coppa Europa 2020: Niklas Koech vince la discesa di Orcieres, settimo Florian Schieder (Di venerdì 24 gennaio 2020) Niklas Koeck ha vinto la discesa di Orcieres (Francia) valevole per la Coppa Europa 2019-2020 di sci alpino. L’austriaco ha chiuso la sua prova con il tempo di 1:24.40, precedendo il connazionale Daniel Hemetsberger a 39 centesimi, mentre completa il podio il padrone di casa Valentin Giraud Moine a 70. Quarta posizione per il francese Ken Caillot a 80 centesimi, quinta per lo svizzero Cedric Ochsner a 85, mentre è sesto il terzo francese, Sam Alphand a 87. In settima posizione troviamo il primo italiano, Florian Schieder a 90 centesimi, quindi ottavi e noni i due francesi Nils Alphand e Lucas Perrier rispettivamente a 92 centesimi e ad 1.02 da Koech. Completa la top ten l’austriaco Raphael Haaser a 1.32. Chiude la sua discesa in quindicesima posizione il nostro Henri Battilani a 1.56, davanti a Pietro Zazzi a 1.64. Ventiquattresimo Federico Paini a 2.32, ventiseiesimo Matteo ... oasport

