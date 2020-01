Schira: Il Napoli prova a convincere Amrabat e gli offre 2,1 milioni l’anno (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Napoli prepara il rilancio definitivo per Sofyan Amrabat. Secondo Nicolò Schira Giuntoli ha pronta l’ultima offerta che dovrebbe convincere il centrocampista del Verona ad accettare il trasferimento in azzurro a giugno. Le due società infatti hanno un accordo economico già chiuso da un mese sulla base di 15 milioni più bonus. Al centrocampista invece verrà offerto uno stipendio da 2,1 milioni netti a stagione. “Setti – conclude Schira – vuole mantenere la parola data a Giuntoli”. Il #Napoli prepara il rilancio definitivo per Sofyan #Amrabat. Al centrocampista verrà offerto stipendio da €2,1M netti a stagione per convincerlo. Col #Verona accordo da 1 mese (€15M+1bonus) e Setti vuole mantenere la parola data a Giuntoli. Ore calde. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 24, 2020 L'articolo Schira: Il Napoli prova a convincere Amrabat e gli ... ilnapolista

napolista : Schira: Il #Napoli prova a convincere #Amrabat e gli offre 2,1 milioni l’anno Le società hanno un accordo economic… - ilnapolionline : Nicolò Schira su twitter: 'Rilancio del Napoli per Amrabat' - - news24_napoli : Schira: “Allan-Vecino, nessuna possibilità. Mistero Ghoulam! Ultime su… -