Scambio Bernardeschi Rakitic: altra svolta sulla trattativa, le ultimissime! (Di venerdì 24 gennaio 2020) Scambio Bernardeschi Rakitic- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe saltato quasi ufficialmente il potenziale Scambio tra Bernardeschi e Rakitc sull’asse Barcellona-Juventus. 10 milioni il conguaglio proposto dal club catalano, circa 30 milioni la richiesta fatta da Paratici. Parti troppo lontane e fumata nera ormai quasi definitiva. Difficilmente le due parti riusciranno a trovare un accordo totale nel giro di una settimana. Scambio Bernardeschi Rakitic, l’ex viola in bianconero almeno fino a giugno Detto questo, salvo clamorosi colpi di scena, Bernardeschi resterà alla Juventus almeno fino al prossimo giugno. Scambio sfumato quasi definitivamente, ma non è detto che le due parti possano riavvicinarsi in vista della prossima estate. Leggi anche: Mercato Juventus, clamoroso Scambio in vista: Paratici fiuta l’affare Bernardeschi darà una grossa mano a ... juvedipendenza

DiMarzio : Trattativa tra #Barcellona e #Juventus in stand-by per lo scambio #Rakitic-#Bernardeschi. Blaugrana che trattano… - DiMarzio : #Juventus - #Barcellona, nuovi contatti: si riapre il dialogo per lo scambio Rakitic-Bernardeschi - DiMarzio : #Juve-#Barcellona, nuovi contatti per lo scambio #Bernardeschi-#Rakitic ?? -