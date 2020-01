Sassari, detenuto al 41bis ferisce agente al Bancali: allarme Sappe (Di venerdì 24 gennaio 2020) Federico Garau Stamani un detenuto della casa circondariale di Bancali ha aggredito un agente ferendolo al volto con una penna. La denuncia del Sappe: "I detenuti, anche quelli sottoposti al regime del 41bis, sono convinti non di essere in carcere a scontare una pena ma in un albergo" Arriva da Sassari la notizia dell'ennesimo caso di aggressione all'interno del carcere commesso da un detenuto ai danni di un poliziotto. A dare la notizia il sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe), che ancora una volta denuncia le precarie condizioni in cui si trovano le carceri italiane e richiama l'attenzione sui rischi cui gli uomini e le donne in divisa vanno incontro ogni giorno. Stavolta l'episodio di violenza si è verificato all'interno della casa circondariale di Bancali (Sassari), dove un detenuto sottoposto al regime del 41bis si è scagliato come una furia contro un ... ilgiornale

Oxanna2003 : Sassari, follia in carcere: detenuto al 41bis aggredisce poliziotto. Protesta la Polizia Penitenziaria - Matteociccarell : Qualcuno del PD che vada a dare solidarietà al Boss che è stato costretto a mordere un poliziotto!????? Sassari, fol… - mx1282 : RT @SecolodItalia1: Sassari, ennesima follia in carcere: detenuto al 41bis aggredisce poliziotto. Protesta la Polizia penitenziaria https:/… -