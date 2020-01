Sardine, la Questura vieta l’autorizzazione per il flash mob al Papeete: “Viola il silenzio elettorale” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non ci sarà alcun flash mob delle Sardine al Papeete di Milano Marittima. Lo ha deciso la Questura sostenendo che l’iniziativa di Mattia Santori e compagni violerebbe il silenzio elettorale: “La Questura ha comunicato al Comune di Cervia di non autorizzarci alla realizzazione dell’evento al Papeete, perché viola il silenzio elettorale”, ha spiegato il portavoce del gruppo in un video sul profilo Facebook ufficiale. Santori ha poi continuato spiegando che “non siamo autorizzati a fare il bagno davanti al Papeete perché rientra nei termini di un comizio di propaganda elettorale diretta o indiretta. Dopo che ci è stata tolta la piazza di Bibbiano, perché non eravamo considerati un partito, oggi scopriamo che invece non è così. Ogni tanto siamo considerati un partito, non cambia nulla, ma ci dispiace”, ha poi concluso. Quello nello stabilimento balneare ... ilfattoquotidiano

repubblica : Bibbiano, la questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza per darla a Salvini - Anna26648966 : RT @LaPrimaManina: #Sardine, la questura vieta il bagno in mare al Papeete. Mattia Santori: 'Ci hanno negato l'autorizzazione perché è un… - bb91687509 : RT @LaPrimaManina: #Sardine, la questura vieta il bagno in mare al Papeete. Mattia Santori: 'Ci hanno negato l'autorizzazione perché è un… -