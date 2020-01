Sarah Scazzi chi era | vita privata della vittima di Avetrana (Di venerdì 24 gennaio 2020) Chi era Sarah Scazzi? Lei è stata la 15enne vittima di un omicidio, legata al famoso caso di Avetrana. Andiamo a scoprire insieme qualcosa su di lei. Il nome di Sarah Scazzi è tristemente famoso per un fatto di cronaca nera avvenuto quasi dieci anni fa: il 26 agosto 2010. Il caso è recentemente riemerso … L'articolo Sarah Scazzi chi era vita privata della vittima di Avetrana proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Profilo3Marco : RT @mattino5: A dieci anni di distanza dalla morte di Sarah Scazzi, arrivano nuove condanne per Michele Misseri e Ivano Russo. #Mattino5 h… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'QUARTO GRADO' del 24 gennaio alle 21.25 su RETE 4: il rientro del marito di Samira ed il caso… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Omicidio Sarah Scazzi, Michele Misseri e Ivano Russo condannati ad altri anni per aver ostacolato le indagini #Pomeriggio5… -