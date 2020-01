Sanremo, Mara Venier provoca Amadeus: “Vorrei condurre con otto uomini” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, ma questa 70esima edizione ha già scatenato numerosissime polemiche. Dopo il polverone per il famosissimo “passo indietro”, l’infelice esclamazione di Amadeus detta riferendosi a Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, arriva anche la provocazione di Mara Venier, che, nel corso del suo nuovo programma radiofonico Chiamate Mara 3131, la conduttrice di Domenica In ha voluto, in qualche modo, dire la sua sulla vicenda. La provocazione di zia Mara: “Vorrei pezzi grossi che fanno i valletti“ Anche se Amadeus si è detto sereno, mostrandosi tranquillo e confessando di “dormire come un sasso“, le polemiche non hanno fine. Dopo gli attacchi della Hunziker e Monica Bellucci, di Claudia Gerini e Ambra Angiolini, arriva anche la provocazione di Mara Venier. Anche Zia Mara sarà una delle vallette che si alterneranno sul palco ... thesocialpost

