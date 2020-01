Sanremo, Al Bano Carrisi annuncia: “Io e Romina Power ci saremo” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Al Bano Carrisi e Romina Power saranno al Festival di Sanremo: a confermarlo è stato proprio il cantante di Cellino San Marco che ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos in cui ha svelato di aver raggiunto un accordo con l’azienda di viale Mazzini. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse, Amadeus aveva affermato di volere fortemente la coppia sul palco dell’Ariston, ma aveva fatto capire che le trattative erano ancora in atto. In questi giorni, finalmente, il nodo è stato sciolto: Al Bano e Romina ci saranno. “Io e Romina ci saremo – ha detto l’artista pugliese -. Lo scoglio da superare era il cachet. Ieri mi hanno chiamato dalla Rai e la mia richiesta è stata accolta. Quella di Romina invece si chiuderà oggi”. Il cantante di Cellino San Marco ha poi dato qualche anticipazione sulla partecipazione a ... dilei

