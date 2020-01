San Valentino 2020: i posti più romantici di Milano (Di venerdì 24 gennaio 2020) Spesso si associa Milano al traffico, allo smog, al caos e al massimo, al suo Duomo. Ma la città ha moltissimo altro da offrire, come attrazioni e luoghi che possono essere molto romantici e teatro di momenti indimenticabili con la propria dolce metà, soprattutto in occasione di San Valentino. Una passeggiata mano nella mano all’ombra di Cupido è possibile, quindi vediamo insieme alcuni di questi posti. San Valentino: i luoghi romantici a Milano Brera: Orto Botanico L’Orto Botanico di Brera non è solamente un giardino, bensì un angolo di paradiso dove godere serenità e quiete. Spesso sfugge allo sguardo dei distratti turisti o passanti che si dirigono verso la nota Pinacoteca di Brera. L’Oasi è una vera e propria sorpresa nonché un posto intriso di storia. Alberi da esplorare, le settecentesche vasche ellittiche, le vestigia architettoniche e le aiuole in mattoni, ... notizie

efa_news : Luciana Littizzetto e Stash firmano i Baci per San Valentino - CucinoxPassione : Muffin San Valentino -