San Giorgio del Sannio | domenica il ritrovo per i collezionisti delle figurine Panini

Incendio a San Giorgio Morgeto : anziana muore carbonizzata in casa : Dramma a San Giorgio Morgeto, un piccolo comune vicino a Polistena, in Calabria: un Incendio è divampato improvvisamente in una casa e una donna anziana è morta carbonizzata. Le fiamme, da quanto si apprende, sarebbero divampate da una stufa che le signora stava utilizzando per riscaldarsi. I vigili del fuoco, chiamati dai vicini di casa, sono intervenuti rapidamente sul posto ma al momento dei soccorsi, l’anziana era già deceduta. Sono in ...

Sanremo 2020 - l’ultima polemica muore sul nascere : ecco cosa è successo tra Red Ronnie - Matteo Salvini e Giorgio Gori : L’ultima polemica su Sanremo è morta sul nascere. Nei giorni scorsi Red Ronnie aveva preso di mira i Pinguini Tattici Nucleari, mettendo sotto la lente d’ingrandimento il testo della canzone “Irene” della band in gara al Festival. Una canzone che recita così: “Questa sera la faccia te la strapperei via, così faresti paura al mondo ma resteresti sempre mia“. Subito il conduttore ha ipotizzato che il brano istigasse alla ...

Clan Luongo - ecco chi comandava a San Giorgio e Portici : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gaetana Visone non era solo la moglie del boss di camorra Umberto Luogo ma era una che prendeva decisioni e coadiuvava il marito nella gestione del Clan che da San Giovanni a Teduccio, zona orientale di Napoli, aveva messo le mani sui comuni di Portici e San Giorgio a Cremano. E lo faceva a suon di bombe e intimidazioni oltre che con estorsioni a tappeto. Trentaquattro gli arrestati, due latitanti per ...

San Giorgio a Cremano - la camorra imponeva le buste di plastica ai commercianti : Il gruppo capeggiato da Umberto Luogo imponeva ai commercianti di San Giorgio a Cremano (Napoli) l'acquisto di buste di plastica per le attività. Il pacco da 1000 veniva venduto a 10 euro da prestanome, ma dentro ce n'erano soltanto 750: in questo modo i negozianti, oltre a sottostare al racket, venivano anche truffati.Continua a leggere

Il ‘De Luca Day’ nel Sannio : fuori agenda - aperitivo con gli amministratori alle porte di San Giorgio : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Non poteva certo mancare l’appuntamento informale nella lunga giornata trascorsa ieri nel Sannio dal governatore Vincenzo De Luca. Lontano da occhi indiscreti, intorno alle 13.30, il presidente della giunta regionale campana è riuscito a recuperare alcuni preziosi minuti per un breve aperitivo in un bar situato alle porte di San Giorgio del Sannio. Ad attenderlo, qui, un nutrito gruppo di ...

Camorra - nuovo cartello legato al clan Mazzarella : 34 arresti tra Napoli - San Giorgio e Portici : Tra Napoli e i comuni vicini di San Giorgio a Cremano e Portici i carabinieri hanno arrestato 34 persone legate al clan Luongo-D’Amico, articolazione dei Mazzarella, eseguendo una misura cautelare emessa dal gip partenopeo. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, lesioni personali, detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplodente, danneggiamento aggravato, minaccia ed ...

Blitz a Napoli Est - il sindaco di San Giorgio a Cremano : “Lo Stato è presente” : Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Dopo il Blitz di questa notte effettuato dai militari dell’Arma a Napoli Est arrivano i ringraziamenti da parte del sindaco del comune di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. La retata ha portato all’arresto 34 esponenti del clan Luongo – D’Amico, articolazione del clan Mazzarella. Operante anche nei territori dei comuni limitrofi alla VI municipalità come San Giorgio a Cremano e ...

Castello di San Giorgio Monferrato - una nobile dimora in Piemonte : Il Castello di Giorgio Monferrato è un antico feudo che nel corso dei secoli ha saputo mantenere il suo distintivo carattere nobiliare. Affacciato sui vigneti del Monferrato, il Castello è oggi aperto al pubblico per visite guidate che consentono di esplorare le sue sale affrescate e di ammirare il bellissimo panorama dalla terrazza.Continua a leggere

Anche a San Giorgio a Cremano le pietre d’inciampo per ricordare gli ebrei vittime del nazismo : Anche a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, sono state installate le pietre d'inciampo per ricordare gli ebrei vittime del nazismo. Le pietre d'inciampo, quattro in tutto, sono state apposte presso l'istituto scolastico "IC Stanziale" che sorge in via Cappiello per ricordare le vittime sangiorgesi della Shoah.Continua a leggere

San Giorgio a Cremano non dimentica il valore della memoria : Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – San Giorgio a Cremano non dimentica il valore della memoria. Oggi la celebrazione per le vittime vesuviane dell’olocausto. Presso l’istituto scolastico Rodolfo Stanziale questa mattina sono state scoperte al pubblico le 4 pietre d’inciampo volute dal Comune per ricordare le vittime sangiorgesi della furia nazista. L’evento rientra nelle manifestazioni legate alla ...

Piccoli amici e primi calci - successo per il raduno di San Giorgio del Sannio : Tempo di lettura: 1 minutoPrimo appuntamento del 2020 rivolto ai giovanissimi, per la giornata dedicata alle categorie “Piccoli amici” e “primi calci”. L’evento, che rientra nel programma di sviluppo territoriale promosso dal settore giovanile e scolastico FIGC, si è svolto in contemporanea su tre campi della Regione Campania: il CFT di Casalnuovo, il CFT di Casola di Napoli e il centro sportivo ...

San Giorgio - sui rifiuti attacca la Pedicini : “Mauta ha fallito torni a casa” : Tempo di lettura: 2 minutiA San Giorgio del Sannio è ancora scontro sul tema rifiuti. A intervenire, chiedendo all’assessore Mauta di farsi da parte, è la consigliera Francesca Pedicini, esponente di Fratelli d’Italia. Che scrive: “Prosegue, senza tregua, la crisi nella Raccolta dei rifiuti a San Giorgio del Sannio. Un servizio a singhiozzo che ormai ha portato all’assoluta esasperazione dei cittadini che, stanchi ...

Scontro tra auto e furgone all’uscita di San Giorgio : ferita una donna : Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Incidente questa mattina alle porte di San Giorgio del Sannio, nei pressi della curva che collega il centro urbano alla superstrada in direzione Benevento. A scontrarsi sono stati un furgone e una Chevrolet Matiz alla cui guida vi era una ragazza, che ha lamentato dolori cervicali e una contusione al braccio dopo l’impatto frontale con l’altro mezzo. Sul posto sono ...

San Giorgio del Sannio - il programma dell’Open Day del “Montalcini” : Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Innovazione e tradizione si incontrano e si coniugano nell’unico intento di educare: l’IC “R. Levi Montalcini” di S. Giorgio del Sannio apre le porte alle famiglie e ai nuovi studenti per presentare la ricca offerta formativa. L’appuntamento è per Venerdì 17 gennaio 2020 ore 16:00/18:00– Sabato 18 gennaio 2020 ore 9:00/12:00 –Scuola Secondaria di ...