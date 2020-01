Samantha De Grenet senza trucco e con i ritocchini… [FOTO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Samantha De Grenet è una donna bellissima, lo è sempre stata, ma ultimamente abbiamo notato che la conduttrice e showgirl ha qualcosa di diverso… ritocchini? Sì e lo conferma proprio lei! Samantha sì ai ritocchini, ma non troppo! In questo scatto vediamo De Grenet senza un filo di make up e, per sua stessa ammissione, qualche rigonfiamento… Ecco cosa ha dichiarato in merito: “Va bene , parliamo di chirurgia estetica senza essere ipocriti! Credo che a tutti faccia piacere invecchiare dolcemente, mantenere il più a lungo possibile una pelle tonica ed idratata, e perché no dimostrare meno anni e quindi sembrare più giovani. Chi mi conosce e mi segue da qualche tempo lo sa bene, io non ho mai nascosto che serenamente, ma senza essere maniacale vado ogni 6 mesi e da qualche anno dal dr. Alberto Armellini. Fortunatamente con Alberto, perdonate l’ informalità ma ormai ... velvetgossip

