Salvini gela Fedez e Volo: "Non prendo lezioni da due milionari di sinistra" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mariangela Garofano Va avanti lo scambio di battute tra Matteo Salvini, Fabio Volo e Fedez. Reo di aver citofonato ad un presunto spacciatore, la risposta del "Capitano" agli attacchi non si è fatta attendere e a Dritto e Rovescio ha definito lo scrittore e il rapper "milionari di sinistra" Continuano gli scambi non proprio amichevoli tra il leader della Lega Matteo Salvini, Fedez e Fabio Volo. Ricostruiamo insieme la vicenda. Il rapper milanese si era accodato alla polemica scatenata da Fabio Volo in merito alla vicenda che ha visto il leader del Carroccio suonare al citofono di un presunto spacciatore tunisino. Durante il programma da lui condotto, Il Volo del mattino, il conduttore si era espresso contro Salvini con toni alquanto duri ( e- diciamolo - fuori luogo). "Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà ... ilgiornale

