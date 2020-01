Salvini a reti unificate. In Rai doppia Di Maio e fa sparire Zingaretti. Da settembre in poi non c’è partita. Il Capitano in onda più di 1.400 minuti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Perché stupirsi del solitario “comizio” di Matteo Salvini a Porta a Porta due giorni fa durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l’Emilia Romagna? Perché meravigliarsi se da settembre a dicembre, secondo i dati Agcom, il segretario leghista è di gran lunga il personaggio politico più presente in Rai, tra telegiornali e programmi di approfondimento politico? I numeri sono, in effetti, a dir poco eloquenti: La Notizia ha conteggiato, riprendendo la documentazione Agcom che ogni mese monitora il pluralismo politico nelle trasmissioni televisive, i minuti di presenza del Capitano. Considerando Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews più i programmi extra-tg di approfondimento politico andati in onda da settembre a dicembre (ultimi dati disponibili), si arriva a quota 1.428 minuti. In pratica quasi un giorno intero (più di 23 ore). è come se il Capitano in media sia ... lanotiziagiornale

