Salute, lo studio: “Il viagra dimezza cesarei d’urgenza” (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’assunzione di viagra nelle prime fasi del travaglio dimezza la necessità di un parto cesareo d’emergenza. Lo ha suggerito uno studio dell’Università del Queensland, Australia, pubblicato sull’American Journal of Obstetrics and Gynecology. Durante il travaglio, le contrazioni riducono il flusso sanguigno alla placenta, il che significa che alcuni bambini non ricevono abbastanza ossigeno. Per questo motivo viene eseguito circa un intervento cesareo di emergenza su quattro. “La maggior parte dei bambini è in grado di tollerare questa riduzione del flusso sanguigno, ma potrebbe non essere in grado di farlo se, ad esempio, la placenta non funziona correttamente o se le contrazioni sono troppo frequenti“, afferma Sailesh Kumar all’Università del Queensland, Australia. Kumar e i suoi colleghi si sono chiesti se il farmaco sildenafil, venduto ... meteoweb.eu

