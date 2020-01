Salinger a 10 anni dalla morte l’autore è ancora un enigma: letterario e umano (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dieci anni fa moriva un autore di culto controverso come lo è, in genere, ogni autore di culto. Parliamo di Jerome David Salinger, firma di un capolavoro che ha segnato più di una generazione, il romanzo Il giovane Holden. Un libretto smilzo, nemmeno 200 pagine, che valse al suo autore una celebrità senza precedenti, assurgendolo a ruolo di classico già da vivo (il libro venne adottato dalle scuole superiori americane) e vendendo dall’anno della pubblicazione – 1951 – ben 60 milioni di copie. Perché Salinger è controverso? Per varie ragioni. Il suo lavoro letterario – oltre al già citato romanzo, una raccolta di racconti (Nove racconti) e due libri su una famiglia immaginaria di New York traumatizzata dal suicidio del figlio di maggior talento, Seymour Glass (Franny e Zooey e Alzate l’architrave carpentieri – Seymour. Un’introduzione) – vale ... wired

