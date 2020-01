Sabrina Ghio contro Chiofalo e la Fiordelisi: "Morti di fama". Arriva la replica di Antonella - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Luana Rosato Il duro attacco di Sabrina Ghio ad Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo ha scatenato la reazione della napoletana, che ha lanciato delle pesanti accuse contro la ex tronista Ospite di Rivelo, Sabrina Ghio si è raccontata senza filtri e si è duramente scagliata contro la coppia composta da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, che non hanno esitato ad intervenire sui social per replicare alla ex tronista. Facendo riferimento al modo in cui la coppia annunciò, sui social, la separazione per un presunto tradimento di lui, Sabrina non ha avuto problemi nel dire che alcuni personaggi “ci marciano sopra”. “Tipo chi? La coppia Fiordelisi-Chiofalo?”, ha chiesto Lorella Boccia, invitando la Ghio di fare nomi e cognomi delle persone cui faceva riferimento. “Sì, ma quelli non li citiamo per niente perché sono veramente due Morti di fama – ha commentato la ex ... ilgiornale

