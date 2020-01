Sabrina Ghio confessa: "Rifiutai Silvio Muccino, lui si inca... e mi lasciò a piedi" - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Novella Toloni L'ex ballerina di "Amici", intervistata da Lorella Boccia, ha rivelato di aver dato numerosi due di picche nella sua vita, primi tra tutti Christian Vieri e Silvio Muccino Nel corso dell’ultima puntata di "Rivelo" Sabrina Ghio ha lasciato tutti a bocca aperta, confessando di aver avuto diversi corteggiatori famosi a cui lei però ha rifilato un bel due di picche. Alla fine dell’intervista con Lorella Boccia, l’ex ballerina di "Amici" ha fatto la sua rivelazione scottante, citando due nomi altisonanti tra quelli che, negli anni, hanno provato a conquistarla: Christian Vieri e Silvio Muccino. Se con il calciatore non c’è stato niente di più di un invito a Miami, con il regista e attore romano le cose sarebbero andate oltre. Lei, che dopo la parentesi da tronista a "Uomini e donne" oggi conduce il programma "Tienda" su Real Time, ha confessato di non esser mai ... ilgiornale

trash_italiano : SABRINA GHIO CHE ASFALTA PUBBLICAMENTE CHIOFALO E ANTONELLA FIORDELISI ?????? #Rivelo - blogtivvu : Antonella Fiordelisi replica a Sabrina Ghio: “ossessionata da me!” - VIDEO - Italia_Notizie : Sabrina Ghio confessa: 'Rifiutai Silvio Muccino, lui si inca... e mi lasciò a piedi' -