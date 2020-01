Roma, terzo blitz antidroga in dieci giorni: 13 arresti nel quartiere della Borghesiana (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tredici persone sono state arrestate nel quartiere della Borghesiana di Roma con l’accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Tra loro anche una donna. Si tratta della terza operazione antidroga nella capitale in soli 10 giorni dopo i 16 arresti al Trullo, a Monteverde e Montespaccato e i 21 arresti a San Basilio. Nei confronti degli arrestati il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. L’indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frascati, ha permesso di accertare l’esistenza di un’importante piazza di spaccio, capeggiata da un calabrese residente a Roma da diversi anni. L’attività illecita era organizzata in turni di lavoro con vedette ed era capace di assicurare la fornitura della ... ilfattoquotidiano

