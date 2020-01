Roma, il retroscena: “Non ci sono soldi da spendere a gennaio, c’è imbarazzo” [DETTAGLI] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Interessante analisi messa in evidenza questa mattina dal Corriere dello Sport. Il noto quotidiano sportivo, nella sua edizione cartacea, si è infatti concentrato sul calciomercato della Roma e sui movimenti di gennaio. Consigli Fantacalcio 21ª giornata, chi schierare e chi evitare: sì a Ibra e Lukaku, sorprese Babacar e Kucka “La Roma – si legge – come spesso le è capitato negli ultimi anni, non è nelle condizioni di alzare l’asticella per aumentare il tasso di competitività (e completezza) dell’organico. Guido Fienga, amministratore delegato che sta gestendo un delicato passaggio di proprietà, è stato chiaro: non ci sono soldi da spendere a gennaio. Manca proprio liquidità. E anzi, sarebbe opportuno ridurre il monte stipendi e aumentare i ricavi per evitare sacrifici tecnici e operazioni di finanza creativa entro la scadenza del bilancio. Lo scambio ... calcioweb.eu

