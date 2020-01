Roberta Morise malattia, assente da ‘I Fatti Vostri’: furiosa contro i titoli choc dei giornali (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giovedì 23 gennaio 2020, nel corso della puntata de I Fatti vostri, Giancarlo Magalli ha comunicato al pubblico l’assenza di Roberta Morise, che mancherà ancora qualche giorno nella trasmissione di Raidue. «Non sta bene purtroppo, ha avuto un problema. Fa ridere, perché Roberta per noi è una bambina, talmente tanto la consideriamo una bambina che credo si sia presa una malattia da bambini, non so se morbillo o rosolia, una cosa del genere», ha spiegato il conduttore. Dal canto suo la 34enne calabrese ha ringraziato in alcune storie su Instagram il collega per aver tranquillizzato i telespettatori, ma ha anche puntato il dito contro alcuni giornali ‘colpevoli’ di aver pubblicato dei pezzi con titoli sensazionalistici sull’accaduto. Roberta Morise malattia, assente da ‘I Fatti Vostri’: furiosa contro i titoli choc dei giornali Per giustificare ... urbanpost

Unf_Tweet : #RobertaMorise ancora lontana da #IFattiVostri per colpa di una malattia, lo spiega Magalli (Foto) - zazoomnews : Roberta Morise scomparsa da I Fatti Vostri Magalli: “Ha preso una malattia da bambina” - #Roberta #Morise… - KontroKulturaa : Roberta Morise si sente male a I Fatti Vostri, la reazione di Giancarlo Magalli: E' un segno di lutto...' - -