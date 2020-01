Road trip in California: mare, deserti e montagne in un’unica destinazione (Di venerdì 24 gennaio 2020) In California è davvero possibile fare tante esperienze differenti in un giorno solo. La diversità dello Stato fa sì che potreste facilmente iniziare la giornata facendo surf e finirla con un’escursione nel deserto o sciando lungo una pista innevata. Sarà sufficiente percorrere l’autostrada per vivere una giornata piena di divertimento assorbendo tutto ciò che il Golden State ha da offrire. Dal mare alla neve Tra surf e sci a LA: Iniziate la giornata a Venice Beach cavalcando le onde con una lezione di surf al Fun Surf LA prima di fare il pieno di avocado toast o brioche alla Pier House. Percorrete circa tre ore in auto verso nord fino alla stazione sciistica di Big Bear Mountain per arrivare alla famosa sessione di sci notturno e vedere come le abilità di surf si traducono facilmente in mosse per la pendenza. Venice Beach Da San Simeon alle montagne: Prendere il sole su ... bigodino

