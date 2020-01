Rifiuti, via libera della Regione Lazio all’allargamento della discarica sotto inchiesta per sversamenti illegali di percolato e compost (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non bastano le indagini della Dda di Roma e i decreti impeditivi inflitti dai pubblici ministeri. La Regione Lazio ha dato il via libera all’aumento delle volumetrie della discarica di Rifiuti inerti di via Canestrini, in località Porta Medaglia (Ardeatina), dove secondo una maxi-inchiesta dell’antimafia capitolina fino a poco tempo sono state sversate almeno 1.700 tonnellate di compost irregolare e percolato. L’autorizzazione è stata firmata il 23 dicembre dal capo della direzione politiche ambientali della Regione Lazio, Flaminia Tosini, e pubblicata sul bollettino ufficiale del 21 gennaio. La capacità totale dell’invaso passa da 1.189.647 a ben 1.655.229 metri cubi, circa 465mila metri cubi in più rispetto all’autorizzazione precedente. Con il provvedimento la discarica, 18 ettari totali, non andrà a consumare altro suolo, ma potrà estendersi in altezza fino a 122 metri. Numeri ... ilfattoquotidiano

alexbarbera : A Roma ci sono mille tonnellate di rifiuti per le strade e si torna alle discariche. Inchiesta sull’ideologia che h… - TutteLeNotizie : Rifiuti, via libera della Regione Lazio all’allargamento della discarica sotto inchiesta… - Noovyis : (Rifiuti, via libera della Regione Lazio all’allargamento della discarica sotto inchiesta per sversamenti illegali… -