Residanza, ecco i coreografi del futuro. Grimaldi Capitello: La mia ricerca tra geometria e tammurriata (Di venerdì 24 gennaio 2020) di Massimiliano Craus La settima edizione “Residanza” – La casa della nuova coreografia, promosso dall’Organismo di Promozione Nazionale Movimento Danza, si è tenuta anche quest’anno lo scorso dicembre nella Sala Assoli di Napoli, con una finale a tre per la fase finale del bando di ospitalità dedicato ai coreografi under 35. “Giunto alla sua settima edizione – ha spiegato in tempi non sospetti la direttrice artistica Gabriella Stazio – il bando nasce dalla consapevolezza che la promozione e la valorizzazione della ricerca artistica siano fondamentali per supportare la creatività e il ricambio generazionale. Finalità principale è quella di ospitare, sostenere e diffondere le creazioni di giovani coreografi, performer e gruppi, favorendo la realizzazione di coreografie innovative ispirate alla contemporaneità e curandone la messa in ... ildenaro

Residanza ecco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Residanza ecco