Regole, valori e temi. Il rilancio del Movimento comincia da qui. Due assemblee già convocate per mettere in moto gli Stati generali. Solo poi si penserà alla leadership (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Regole, valori e temi”: a stabilire la triade da cui ripartirà il M5S saranno gli Stati generali di marzo. Si tratta di un lavoro in fieri, dunque è prematuro conoscerne i dettagli. Ieri ci sono state già diverse riunioni. Il reggente, Vito Crimi (nella foto), ha incontrato i capigruppo di Camera e Senato e i facilitatori che stanno lavorando all’organizzazione. E nei prossimi giorni si terranno ben due assemblee congiunte dei parlamentari. La prima, martedì prossimo, reca il seguente odg: “Comunicazioni capo politico; aggiornamento cronoprogramma di governo”. La seconda, martedì 4 febbraio, porterà sul tavolo Stati generali e ruolo dei facilitatori. Obiettivo: trovare “una formula originale” per l’assise di marzo. Se è ancora presto per sapere “come sarà”, si può già da ora dire “come non sarà”. No a vecchie liturgie di partito: no a qualcosa che assomigli, anche lontanamente, ai ... lanotiziagiornale

