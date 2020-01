Regionali Emilia-Romagna, contestatori al comizio di chiusura del centrodestra: “Ravenna antifascista. Buffoni”. E arrivano sotto il palco (Di venerdì 24 gennaio 2020) È il giorno della chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Emilia-Romagna. La candidata Lucia Borgonzoni, a Ravenna insieme ai leader dei partiti che la sostengono, è stata contestata da un centinaio di attivisti dei centri sociali e da un gruppo di cittadini. In fondo a piazza del Popolo, dietro a un cordone di polizia, gli attivisti hanno cantato “Bella Ciao” e hanno urlato “Buffoni” contro la piazza del centrodestra. Al termine del comizio poi, un piccolo gruppo è riuscito ad arrivare sotto al palco al grido di “Ravenna antifascista”. La reazione dei sostenitori del centrodestra non si è fatta attendere, alcuni hanno preso un’asta, cercando di allontanare i manifestanti. L'articolo Regionali Emilia-Romagna, contestatori al comizio di chiusura del centrodestra: “Ravenna antifascista. Buffoni”. E arrivano sotto il palco proviene da Il Fatto ... ilfattoquotidiano

