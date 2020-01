Rain (Di venerdì 24 gennaio 2020) Rain era stato abbandonato, si nascondeva dietro le macchine vicino ad un negozio tra l’indifferenza di tutti. Era visibilmente denutrito, probabilmente non mangiava da giorni e le cose stavano andando sempre peggio per il povero cane. Dopo un po’ una ragazza vide Rain e decise di aiutarlo. Immediatamente si avvicinò a lui per capire cosa aveva, che gli era successo ma lui fuggiva in continuazione. Dopo un po’ decise di chiamare alcuni volontari che si trovavano da quelle parti per farsi aiutare. Mentre arrivavano la ragazza riuscì ad avvicinarsi a Rain, lo calmò e gli è stata accanto fino a quando non sono arrivati i volontari. Appena arrivati tutti insieme si decise di andare dal veterinario, in quanto Rain aveva molti parassiti che gli stavano danneggiando le orecchie e non poteva ... bigodino

TonanteAquila : @LuceTenebra Grande interpretazione.. ma almeno per Purple Rain.. resto fedele a Prince - frazzzzzz : Mamma mia set fire to the rain che canzone storica di me in terza media - echoof_rain : Il marchio nazista sulla porta di una sopravvissuta di Auschwitz è l'ennesimo gesto che non può essere ignorato. Le… -