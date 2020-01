Quel viadotto Morandi di Agrigento chiuso da 1000 lunghi giorni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mauro Indelicato In Sicilia c'è un altro viadotto Morandi costruito negli stessi anni di Quello crollato a Genova, il quale risulta chiuso dal marzo 2017. Da allora, non si è proceduto né ai lavori di messa in sicurezza e né alla demolizione e adesso c'è solo incuria ed erbacce Quando il 14 agosto 2018 le televisioni hanno iniziato a trasmettere le immagini del crollo del ponte Morandi di Genova, non c’è agrigentino che non abbia avvertito un sussulto od un brivido lungo la schiena. Anche qui infatti, a due passi dal centro della cittadina siciliana, esiste un viadotto Morandi. E quando è capitata la tragedia nel capoluogo ligure, l’opera era già chiusa da più di un anno: era il 16 marzo 2017 infatti, quando l’Anas ha deciso di porre le transenne ed evitare il passaggio di ogni mezzo. Formalmente questo viadotto è diviso in due tronconi, denominati “Akragas I” ed “Akragas ... ilgiornale

