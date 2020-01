Quando Andrea Vianello si è accorto dell’ictus: “La mia mano non rispondeva, salvato da mia moglie” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il giornalista Andrea Vianello racconta al settimanale Oggi cos’è accaduto la mattina del 2 febbraio 2019, Quando è stato colpito da un ictus che gli ha tolto l’uso della parola. “Stavo facendo colazione mi sono accorto che la mano destra non rispondeva” ha fatto sapere, aggiungendo di essersi rifiutato a lungo di vedere i suoi figli dopo il risveglio: “Pensavo che la mia identità violata potesse fargli male”. fanpage

