“Qualcuno se ne è accorto”. Cantante mascherato, gli indizi del Pavone. Chi si nasconde… (Di venerdì 24 gennaio 2020) Venerdì 24 gennaio andrà in onda la terza puntata del Cantante Macherato, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Solo pochissime persone che lavorano al programma conoscono davvero chi si nasconde dietro le maschere, i loro volti sono avvolti nel mistero persino nel backstage: per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i concorrenti devono infatti indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico. Assolutamente vietato parlare con altre persone, tant’è che sui loro abiti scuri campeggia la scritta ‘Non parlarmi!’. Inoltre, nessuno dei concorrenti sa chi si nasconde dietro le altre maschere. La penale per i concorrenti che si fanno scoprire ammonta a 100mila euro.A rivelare il clamoroso retroscena è stata Orietta Berti, eliminata della prima ... caffeinamagazine

