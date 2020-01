Psg, Tuchel: «Non possiamo ancora pensare alla Champions» – VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tuchel, le parole del tecnico del Paris Saint-Germain in vista dei match che attendono la squadra in Ligue 1 e non solo Troppo presto per pensare al Dortmund, parola di Tuchel. Il tecnico del Psg ha parlato dei prossimi impegni della sua squadra in vista anche del match contro i tedeschi. «Molte cose devono succedere prima della gara contro il Dortmund. Oggi si è fatto male Marquinhos. Può succedere di tutto, sempre. Non posso pensare al Dortmund adesso, devo fare una formazione contro il Lille e Pau. Avremo due giorni tra una gara e l’altra. Giocheremo cinque gare esterne consecutive e devo pensare ad alcune cose come i minuti da concedere ai giocatori». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

