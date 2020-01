Primo Collegio Docenti del 2020 con Gli Insegnanti Collegati da Casa Tramite Internet: “Riduce Stress e Impatto Ambientale” (Di venerdì 24 gennaio 2020) La scuola italiana si adegua alla tecnologia e nascono i colloqui tra Insegnanti e genitori via web. Il Primo caso c’è stato due anni fa in un istituto di Cosenza, dove sono state inaugurate le riunioni Tramite Skype, con un notevole risparmio di tempo per entrambe le parti. Ora l’esperimento si è ripetuto all’I.C. “R. Rossellini” di Maiori e Minori (Salerno). E’ stato infatti inaugurato il Primo Collegio Docenti del 2020 Tramite Internet, dovuto anche ad esigenze climatiche causate dalle frane nel territorio. La preside Paola Rosapepe ha dichiarato: “Si riduce lo stress e l’impatto ambientale delle automobili necessarie per raggiungere l’istituto anche di pomeriggio”. youreduaction

